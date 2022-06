Juwelier die overvaller doodschoot, wordt niet vervolgd: “Ik heb dat nooit gewild”

Filip Moens, de 54-jarige juwelier die in Oostakker in de zomer van 2018 een vluchtende overvaller neerschoot, wordt niet vervolgd. Dat meldt zijn advocaat Walter Damen aan Het Laatste Nieuws.

De dramatische schietpartij vond plaats op 7 juli 2018, intussen bijna vier jaar geleden. Iets voor de middag vielen twee mannen binnen in de juwelierszaak in het Gentse Oostakker. Zaakvoerder Filip Moens kreeg meteen een kalasjnikov tegen de slaap geduwd, en hij, zijn zus en hun 88-jarige vader kregen raken klappen. Na de overval vluchtten de daders met een motorfiets. Moens schoot één van de twee in de rug. Die man kon nog wel vluchten op de brommer, maar viel na een tweetal kilometer dood neer.

In januari 2021 werd de overlevende dader al veroordeeld tot 8 jaar cel voor de overval. Maar wat er rond de dodelijke schietpartij moest gebeuren, was nog niet duidelijk. Moens riskeerde tot 30 jaar cel voor de doodslag op de 23-jarige overvaller. Tot nu: de raadkamer besliste dat Filip Moens niet vervolgd wordt. Advocaat Walter Damen pleitte de onweerstaanbare dwang, met succes.

De juwelier is nog steeds erg onder de indruk van de feiten. “Ik kan er nog altijd amper over praten”, vertelt hij bij Het Laatste Nieuws. “Die overval heeft mijn hele leven overhoop gehaald. Niets is nog hetzelfde. Ik heb een mens doodgescho­ten. Ik heb dat nooit gewild.”

Tegen de buitenvervolgingstelling kan nog beroep aangetekend worden.