Twee brandweermannen slachtoffer van agressie tijdens interventie in Sint-Niklaas

Het incident gebeurde tijdens een interventie in de Spreeuwenstraat in Sint-Niklaas. De brandweer was opgeroepen voor de evacuatie van een persoon uit een woning, en op weg naar de interventie haalden ze een auto in als prioritair voertuig. De bestuurder van de wagen zou zich gestoord hebben aan het rijgedrag van de brandweer, en er ontstond een conflict met de brandweermannen. De bestuurder zou de brandweer daarna gevolgd zijn tot aan de interventie, waar hij verbaal en fysiek agressief werd.

De twee brandweermannen kregen slagen en schoppen en ze zijn een week arbeidsongeschikt. Daarna vluchtte de agressor weg, maar de man zou geen onbekende zijn voor de politie. De Hulpverleningszone Waasland spreekt van “het zoveelste geval” van agressie en vraagt respect voor de hulpverleners.