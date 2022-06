Na senaat keurt ook Amerikaans Huis van Afgevaardigden inperkingen wapenwet goed

Na de Senaat heeft het Huis van Afgevaardigden van de Verenigde Staten vrijdag onder applaus een wet goedgekeurd die beperkingen op vuurwapens invoert. De wet, die de steun van zowel de Republikeinen als de Democraten kreeg, is de belangrijkste regulering van vuurwapens in bijna 30 jaar in een land dat door schietpartijen geteisterd wordt.