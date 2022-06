Turkse president wil doodstraf voor brandstichters bosbranden

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft vrijdag voorgesteld de doodstraf opnieuw in te voeren voor degenen die verantwoordelijk zijn voor de bosbranden die in het zuidwesten van het land woeden. “Waar zou dit toe moeten leiden? Een doodvonnis? Het zou de doodstraf moeten zijn”, zei Erdogan aan verslaggevers in de door brand getroffen badplaats Marmaris in de provincie Mugla.

De doodstraf zou volgens hem een “afschrikmiddel” zijn en moet serieus worden overwogen, voegde hij eraan toe. Turkije heeft de doodstraf in 2002 afgeschaft en het parlement zou eerst akkoord moeten gaan, voordat Erdogan deze wetswijziging kan invoeren.

De bosbrand bij Marmaris, die sinds dinsdag woedt, heeft inmiddels 4.000 hectare grond vernietigd en 435 mensen zijn volgens de president geëvacueerd.

Vrijdag stuurde een rechtbank in Marmaris een man naar de gevangenis nadat hij had “opgebiecht” de brand te hebben aangestoken uit woede over een familieconflict, meldde staatspersbureau Anadolu. Een tweede verdachte is aangehouden in de toeristische stad Antalya, zo’n 500 kilometer ten noordoosten van Marmaris.