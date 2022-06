In dertien Amerikaanse staten zal snel een abortusverbod worden ingevoerd na vernietiging Roe vs. Wade-arrest

Het ziet ernaar uit dat dertien Amerikaanse staten al heel binnenkort een verbod op (bijna) alle abortussen zullen invoeren. In dertien staten zijn de wetten daarvoor al gestemd, om in te gaan zodra Roe vs. Wade uit de weg zou zijn.

In Texas is de wet nu al het strengst, want daar is abortus al verboden van zodra de foetus zes weken oud is. Ook de andere twaalf staten met “triggerwetten” liggen in het zuiden en het midwesten van Amerika, met een vaak conservatievere regering en meer platteland. De regels gaan er normaal ten laatste binnen de dertig dagen in. Meestal blijft abortus alleen toegelaten als het leven van de moeder in gevaar is. Zwangerschap na verkrachting of incest is dan weer meestal uitgesloten.

Nog eens zeven staten hebben wel triggerwetten, maar plaatselijke gerechtshoven blokkeren die. Daar zal het een kwestie van weken zijn of maanden. In tien andere staten is de situatie onzeker, in de verstedelijke kuststaten blijft abortus wellicht legaal.