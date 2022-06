Bautista Agut en Stefanos Tsitsipas ontmoeten elkaar in finale ATP Mallorca

Stefanos Tsitsipas schakelde in de halve finales de Fransman Benjamin Bonzi (ATP-56) uit met tweemaal 6-4 uit. Bautista Agut won in zijn halve finale met 7-6 (7/5) en 6-2 van de Zwitserse kwalificatiespeler Antoine Bellier (ATP-303).

In zijn twintigste ATP-finale gaat Bautista Agut voor een elfde titel, de tweede dit seizoen. In februari won hij al op het hardcourt in Doha. De Spanjaard heeft al één grastoernooi op zijn palmares, dat van Rosmalen in 2014.

Tsitsipas speelde al twintig finales en won er acht van. Ook hij won dit seizoen één toernooi: in april op het gravel in Monte Carlo. Voor hem wordt het de eerste finale op gras.

Tsitsipas won de vorige twee ontmoetingen met Bautista Agut, allebei op hardcourt in Melbourne: in 2019 in de kwartfinales van het Australian Open met 7-5, 4-6, 6-4 en 7-6 (7/2), vorig jaar in de ATP Cup met tweemaal 7-5.