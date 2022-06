ONZE STERREN VOOR HET BK VROUWEN: Wie doet Lotte Kopecky wat?

Donderdag toonde Lotte Kopecky nogmaals haar suprematie in het Belgisch kampioenschap tijdrijden. Ze werd in Gavere voor de vierde keer op rij laureate en reed Shari Bossuyt, tweede op dat BK, op meer dan een minuut. Wie doet Lotte Kopecky wat in Middelkerke, waar voor de tricolore trui op de weg gestreden wordt?

Lotto Kopecky (26, SD Worx)

Wie houdt Lotte Kopecky van een derde opeenvolgende driekleur op de weg. Het parcours misschien? Er is geen enkele hindernis waar het verschil kan worden gemaakt. Dus moet ze heel de boel controleren. Dat wordt niet simpel, zeker omdat ze geen ploegmaats heeft. Voor alle duidelijkheid: ze is met voorsprong de sterkste en de snelste. Maar ze zal haar krachten op het juiste moment moeten gebruiken.

Shari Bossuyt (21, Canyon/SRAM)

Haar transfer naar een topteam uit de World Tour heeft haar geen windeieren gelegd. Zette een grote stap voorwaarts en dat was te merken in de klassiekers. Is in vorm, dat bewees haar tweede plek na Kopecky op het BK tijdrijden en liet zich de weken ervoor opmerken in de Women’s Tour waar ze een derde en vierde plaats behaalde tussen de toppers. Enig nadeel: heeft ook geen ploegmaats. Maar ze kan haar wedstrijd afstemmen op Kopecky en eventueel profiteren in de finale.

Julie De Wilde (19, Plantur-Pura)

Het toptalent van ons land. Lijkt net op tijd fit na haar zware val in Parijs-Roubaix, waarbij ze haar zesde halswervel op twee verschillende plaatsen brak. Is snel en sterk en zorgde dit voorjaar voor een stuntje door tweede te worden in Dwars door Vlaanderen. Heeft met Plantur-Pura het sterkste team waardoor ze kan gokken tot de finale.

Sanne Cant (31, Plantur-Pura)

Is in het veldrijden weggezakt naar de subtop en vindt steeds meer plezier in de wegkoersen. Werd eind mei zesde in de Lotto Thüringen Ladies Tour en eindigde daar vijf keer in de toptien. Won vorige week nog een kermiskoers en kan net als De Wilde profiteren van het sterke blok van Plantur-Pura.

Marthe Truyen (22, Plantur-Pura)

De jonge veldrijdster zou wel eens de verrassing van dit BK kunnen worden. Heeft een goede sprint en fietste een pak ereplaatsen bij elkaar: tweede in de Flanders Diamond Tour (na Consonni), derde in de GP Schelkens, vierde in de ZLM Omloop der Kempen en zesde in de nieuwe Saxo Bank Classic.

Jesse Vandebulcke (26, Le Col-Wahoo)

De verrassende kampioene van 2019. Maakte een goede transfer naar Le Col maar kende al veel pech dit seizoen. Ze brak onder meer twee ribben in Nokere Koerse. Maar ze is een aanvalster en is op kampioenschappen extra gemotiveerd. Kan alles of niks spelen, net als andere geïsoleerde rensters als Alana Castrique, Valerie Demey en Marith Vanhove.