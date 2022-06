Wayne Rooney stopt met onmiddellijke ingang als trainer bij Derby County na “achtbaan van emoties”

Rooney kwam begin 2019 aan in Derby County als speler-trainer, toen onder hoofdcoach Philip Cocu. Een jaar later zat zijn lange spelersloopbaan er op, en werd hij meteen aangesteld als trainer van de Engelse traditieclub. Twee jaar later is ook dat avontuur voorbij. De beheerders van de noodlijdende club zeggen nog te hebben geprobeerd de oud-international te overtuigen om te blijven, hij had nog een jaar contract, maar de beslissing van Rooney stond vast. Hij stopt met onmiddellijke ingang.

Derby degradeerde in april naar het derde niveau van Engeland na 21 strafpunten te hebben gekregen vanwege overtreding van de boekhoudregels van de Engelse Football League. De club, die slechts vier seizoenen onder de twee topdivisies heeft gespeeld is verwikkeld in een overnameproces.

“Mijn tijd bij de club was een achtbaan van emoties, met hoogtes en laagtes”, doelt Rooney onder meer op de financiële perikelen. “Ik heb genoten van deze uitdaging. Maar ik vind dat de club nu geleid moet worden door iemand met frisse energie en iemand die niet beïnvloed is door de gebeurtenissen van de afgelopen tijd”, aldus Rooney. “Ik zal met veel trots terugdenken aan mijn tijd bij Derby en wil graag alle medewerkers, spelers en natuurlijk de fans bedanken voor hun ongelofelijke steun.”

De Engelse legende vertrekt zeker niet met slaande deuren. “Ik ben me ervan bewust dat de club nog steeds geïnteresseerde partijen heeft die de leiding willen overnemen. Tegen hen zeg ik dit: Derby County is een geweldige club met een geweldige geschiedenis en geweldige fans. Ik wens jullie het allerbeste en veel succes voor de toekomst.”