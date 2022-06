Advocaten van Abdeslam zetten alles op alles om zwaarste straf voor hun cliënt te ontlopen

Salah Abdeslam de allerzwaarste straf besparen - levenslang -, terwijl hij de enige overlevende is van het terreurcommando dat in 2015 in Parijs meer dan 130 doden heeft gemaakt. Het lijkt “mission impossible”. Het is nochtans het enige wat zijn advocaten hopen te bereiken. “Straf hem voor zijn aandeel in de feiten, maar niet omdat hij het symbool van de aanslagen is geworden. Anders is dit proces één grote farce geweest”, pleitten zij vrijdag.