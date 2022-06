“Vandaag blijft het lang droog met aangename temperaturen”

Vandaag blijft het lange tijd droog met zonnige perioden. De temperatuur stijgt dankzij de zon naar maxima tussen 22 en lokaal in het oosten 25°C.

Na 15 uur zal de kans op geïsoleerde buien stilaan toenemen. Bij die buien is er dan ook kans op onweer.

De wind waait meestal zwak tot soms matig uit het zuidwesten en later westen. Bij buien kunnen er lokaal rukwinden tot zo’n 60 km/u voorkomen.

In de loop van de avond zal er een meer gestructureerde regen- en buienzone van zuidwest naar noordoost over Limburg trekken. Uiteindelijk kunnen er doorheen Limburg neerslagsommen tussen 5 en lokaal 20 liter per vierkante meter verwacht worden.

Na middernacht blijft het droog. Het koelt af naar een minimum rond 14°C.

