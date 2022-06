Straffe prestatie op Duits kampioenschap tijdrijden: Lisa Brennauer haalt al lopend vijfde titel binnen

Het regent resultaten van nationale kampioenschappen, de een al wat verrassender dan de ander. Dat Lisa Brennauer in Duitsland kampioen tegen de klok zou worden, stond al bijna vast. De manier waarop niet, en die was heel straf. De renster van Ceratizit-WNT wist haar nationale titel te verlengen, hoewel ze na een val in de bocht al lopend over de streep kwam.

Lisa Brennauer verlengde vrijdag in Marsberg haar Duitse titel in het tijdrijden bij de vrouwen. De 34-jarige renster van Ceratizit-WNT knalde met een gemiddelde snelheid van bijna 39 km/u naar de zege, voor Lisa Klein en Hannah Ludwig. Haar vijfde nationale titel tegen de klok.

Geen verrassend nieuws dus, was het niet dat Brennauer in de laatste bocht tegen de grond ging. De laatste meters gaan sneller al lopend dan fietsend moest ze gedacht hebben. De ex-wereldkampioene kwam met een straffe eindsprint, fiets in de hand, over de streep met nog altijd veertien seconden (!) voorsprong op Klein. Van overmacht gesproken. Haar tweede opeenvolgende nationale titel was een feit. Daar zal Brennauer ongetwijfeld een extra glas op gedronken hebben.

De beelden: