3X3 Belgian Lions ontmoeten op WK in kwartfinale winnaar uit Polen-Mongolië , Belgian Cats tegen Brazilië in 1/8ste finale

Geen stunt van de 3X3 Cats in de laatste groepswedstrijd in poule C en op het 3X3 WK in Antwerpen tegen Polen. De Belgische dames verloren na een thriller met 13-12 van de nummer drie van de wereld. De Cats spelen zaterdag om 13u40 (rechtstreeks op Sporza) de 1/8ste finales tegen Brazilië (FIBA 16). Mits winst volgt een kwartfinale om 21u10 versus China (FIBA 18). De 3X3 Lions spelen hun kwartfinale om 17u30 tegen Polen (FIBA 11) of Mongolië (FIBA 10).

Geen rechtstreekse kwalificatie voor de kwartfinale en dus voor de 3X3 Cats. Na een nagelbijter en vooral een defensieve clash gingen een sterk spelende Becky Massey, Ine Joris, Laure Resimont en Julie Vanloo nipt onderuit. “Details beslissen deze wedstrijd. Dit is jammer, maar we missen uiteraard automatismen. Het gebrek aan 3X3 ervaring speelt ons parten. Maar, we gaan vol voor de winst zaterdag tegen Brazilië en ambiëren een stek in de kwartfinale,” zei Becky Massey.

De 3X3 Lions, aandachtige toeschouwers bij de wedstrijd van de 3X3 Cats, kampen zaterdag dus voor een stek in de halve finale. “We moeten in deze do or die meteen bij de les zijn. Na een vier op vier in de groepsfase willen we ook naar die laatste vier. Dan spelen we zondag altijd voor een medaille,” aldus Nick Celis.