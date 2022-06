Vechtpartijen en dreigen twee personages te verdrinken? Dit was de seizoensfinale van ‘Familie’

In de seizoensfinale van ‘Familie’ zijn er stevige klappen uitgedeeld. Letterlijk. Tussen Lars en Koen is er hevig gevochten. En ook tussen Sam en Niko. Al was het bij die laatste wel vanwege een boksmatch. Ook Hanne krijgt een onaangename verrassing voorgeschoteld, waardoor de kijker met veel vragen de zomer intrekt.

Dat het tussen Lars en zijn halfbroer Koen tot een harde confrontatie zou komen, stond in de sterren geschreven. Koen is immers tussen de lakens gedoken met zijn vrouw Véronique, en heeft al de dood van zijn vader op zijn geweten. Een heftig gevecht wordt gevolgd door een halsbrekende race op de weg. Alleen kent die een dramatische afloop, wanneer Véronique plots opduikt. Ze kan een vechtende Lars en Koen nog nét ontwijken, maar rijdt daardoor zelf met haar wagen het water in. Het voertuig gaat kopje-onder, zij is nergens te bespeuren. Koen duikt haar achterna, maar ook hij verdwijnt. Zijn hier twee levens voorbij?

Véronique kan de vechtende halfbroers maar net ontwijken, maar duikt met haar wagen wel het water in. — © VTM

Waar is Véronique? Waar is Koen? — © VTM

Andere klappen zijn er gevallen bij Niko en Sam. Letterlijk opnieuw, maar wel tijdens een boksmatch. Ze beleefden nog samen een slippertje die zijn relatie met Mieke op de tocht zette. Die hem ook bedrogen heeft met Lars. Het wordt een boeltje en Niko hitst Sam zodanig hard op, dat ze hem met een stevige vuistslag tot bloedens toen knock-out slaat. Niko valt roerloos neer in de ring, voor het oog van Sam en ook Mieke die tijdens het gala is opgedoken. Heeft Sam te hard toegeslagen?

De laatste onaangename verrassing is voor Hanne. Ze organiseert een heuse ‘welcome home party’ voor Quinten, tot die niet komt opdagen. Vanuit Singapore belt hij met schokkend nieuws: “Ik ben opgepakt op het vliegveld. Er is drugs gevonden in mijn rolstoel...” Laten ze daar in Singapore nu net niet mee lachen. Hoe dat allemaal afloopt komen de kijkers pas na de zomervakantie te weten.

Hanne krijgt een onaangenaam telefoontje vanuit Singapore. — © VTM

Webreeks om zomer te overbruggen

Wie zijn of haar favoriete soap te veel dreigt te missen, kan tijdens de zomer terecht op VTM Go voor de webreeks Raven en Louise in het nauw. Tijdens de seizoensfinale leert Raven zijn oom Frank kennen. Die wil graag de zoon van zijn zus beter leren kennen en nodigt hem uit voor een bezoekje. Het is het startschot van de spannende reeks. Elke vrijdagochtend komt er een nieuwe aflevering online.

