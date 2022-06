Kevin Borlée is in de series de snelste op het BK atletiek, maar: “Ik had hier niet moeten lopen”

Kevin en Jonathan Borlée zijn nog niet optima forma, dat bewezen ze op het BK atletiek in Gentbrugge. “Maar ik had hier niet moeten lopen”, zegt Kevin, die dit jaar wel al een prima 45.12 (zijn snelste in jaren) liep en in de series van het BK de snelste was (46.09). “Het probleem is die verdomde wereldranking.”

Kevin Borlée bedoelt: één goede koers volstaat niet. “Ik moet dus wel meer lopen, want ik zou me graag voor de individuele 400m kwalificeren op het WK. Ik ga me niet forceren in de finale op het BK, maar het is wel mijn laatste kans. Maar ik sukkel nog altijd met mijn rug. Ik ga elke dag naar de kine, heb elke dag pijn, slik ontstekingsremmers. Ideaal is dat niet.”

Jonathan Borlée, fel geplaagd door blessures de voorbije jaren, liep onlangs zijn eerste individuele 400m sinds drie jaar. Vrijdag klokte hij 46.94. “Na 200m had ik geen benen meer, ik was donderdag ziek, maagproblemen. Maar ik had koersritme nodig.” Toch zal hij de finale zaterdag niet lopen. Niet wegens de ziekte, maar omdat hij zich niet wil blesseren zo kort voor het WK en deftig wil blijven trainen. “Ik kan nu eens twee weken normaal trainen.”

Uittredend Belgisch kampioen Alexander Doom heeft er wel zin. Hij klaarde probleemloos de klus in de series (46.14) en is erop gebrand om zijn titel te verlengen tegen Borlée en co. Ook Jonathan Sacoor staat in de finale. Hij liep dit outdoorseizoen nog geen deuk in een pakje boter. Het was wat dom, zegt hij, dat hij met het begin van een coronabesmetting had getraind en gelopen. Tot op het BK vrijdag liep hij 47.70, ruim onder zijn persoonlijk record van 45.03. Hij klokte op het BK 46.98. “Als het zwaar wordt, haakt mijn lichaam af, en dat gaat nu iets beter. Maar de dokter zegt: niet forceren. Als die ziekte uit mijn lijf is en ze hebben mij nodig voor de 4x400m, zal ik daar zijn.”

© AFP

Jonathan Sacoor: “Heb individuele WK-deelname uit mijn hoofd gezet”

Jonathan Sacoor liep een seizoensbeste van 46.98 op de 400 meter, maar bleef nog altijd mijlenver boven zijn persoonlijk record van 45.03. Na afloop vertelde de Belgian Tornado dat hij zijn vizier op het EK in augustus richt, en dus niet op het WK in juli. “Het begint stilaan wat beter te gaan na mijn coronabesmetting”, zei Sacoor. “Het probleem is dat je eigenlijk 120 procent gezond moet zijn om de laatste rechte lijn van een 400 meter te overleven. De dokter heeft mij gezegd dat forceren geen zin heeft. Ik moet mijn lichaam de tijd gunnen om te herstellen. Daarom richt ik mij op het EK in München in augustus. Een individuele deelname aan het WK in Eugene heb ik uit mijn hoofd gezet, maar als de Tornados mij nodig hebben, ben ik wel ter beschikking voor de 4x400 meter.”

© Gregory Van Gansen

Philip Milanov overtuigt niet, toch kan WK-selectie hem nog moeilijk ontsnappen

Philip Milanov veroverde zijn twaalfde nationale titel in het discuswerpen. Met 61m72 maakte hij geen indruk, maar om zijn WK-ticket lijkt hij zich weinig zorgen te moeten maken.

De beste seizoensprestatie van Milanov staat op 64m48, zijn nationale record bedraagt 67m26. De limiet voor het WK atletiek in Eugene midden juli bedraagt 66m00, maar de Bruggeling staat er uitstekend voor op de World Ranking. Voor aanvang van het BK was hij al 28e, terwijl de top 32 naar Eugene mag, en een nationale titel levert nog eens een hele sloot punten op.

“In principe zou het in orde moeten zijn voor mijn WK-selectie”, denkt Milanov. “Ik heb de tegenstand bestudeerd en zie niet meteen in wie mij nog zou kunnen inhalen.” Met zijn povere resultaat op het BK kon hij nog redelijk leven. “Ik weet hoe het komt. Ik ben gewoon niet fris genoeg. In september ben ik voltijds beginnen werken als grafisch ontwerper en de hele dag voor de computer zitten is niet ideaal voor een topsporter. Als ik op het WK iets wil gaan doen, moet ik toch minstens 65 meter gooien, maar dat zie ik wel lukken als ik wat beter uitgerust ben.”

In de reeksen van de 400 meter horden maakte Paulien Couckuyt, die al geplaatst is voor Eugene, nog geen grote indruk. De nationale recordhoudster liep naar 56.48, ruim boven haar seizoensbeste van 55.36 en haar nationale record van 54.47. De finale volgt zaterdag.

(hjb)