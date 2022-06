‘Thuis’ stuurt kijkers met zeven vragen de zomer in: vijf levens op het spel na seizoensfinale

Na 215 afleveringen zit het seizoen van ‘Thuis’ er weer op. Afsluiter was een zinderende seizoensfinale die de kijkers met heel wat vragen de zomer instuurde. Er staan maar liefst vijf levens op het spel. Gelukkig is er ook goed nieuws te melden vanop het front van de liefde.

Een lentefeest, een loopwedstrijd en een vertrek. Dat stond er vrijdagavond te gebeuren in de laatste aflevering van het 27ste seizoen van Thuis. Maar het draaide toch allemaal even anders uit dan gepland.

1. Wat gaat er gebeuren met Hannah?

Haar eigen lentefeest, maar Hannah is in geen velden of wegen te bespeuren. Na een partijtje verstoppertje met Vic en Yasmine heeft het feestvarken de Withoeve verlaten met een ijsje en haar nieuwe knuffel in de hand. Ze ging mee met de ijskar die Chris zo vriendelijk aangeboden had. Alleen blijkt de ijsjesverkoper niemand minder te zijn dan een handlanger van Chris. Die bereikt zo extra macht over Tim. Wat is hij van plan? En raakt Hannah nog veilig en wel thuis?

Overleeft Hannah de ontvoering met de ijskar? — © © VRT

2. Wordt de brand de dood van Tim én Dieter?

Tim, die is in geen velden of wegen te bespeuren op het lentefeest van zijn dochter. Sam is dan ook in alle staten. Die weet niet dat hij intussen voor een heter vuur staat. Dat valt overigens vrij letterlijk te nemen. Chris kreeg Tim door en ontmaskerde de undercover politieagent. Ook Dieter liep mee in de val. Het superflikken-duo zit vastgebonden in een brandende schuur. Groot probleem: Dieter komt maar niet bij bewustzijn. Terwijl de rook steeds dikker wordt, telt elke seconde. Kan Tim zichzelf en zijn maat redden, of moeten het politiekorps, Sam en Nancy binnenkort een begrafenis regelen?

Tim en Dieter moeten dringend uit de brandende schuur zien te geraken. — © © VRT

3. Eindigt de trip van Waldek en Kobe in drama?

Waldek en Kobe zijn vertrokken na een uitgebreid afscheid. Nu Kobe merkt dat zijn spierziekte ALS zich steeds nadrukkelijker gaat manifesteren, wil hij een laatste reis maken richting de wijngaarden van Frankrijk. Waldek vergezelt hem. Maar net voordien heeft Waldek zich hard ingespannen tijdens de loopwedstrijd. Zo hard dat zijn hart op tilt slaat als ze net vertrokken zijn. Kobe probeert de controle van het stuur overnemen, maar de paniek in zijn ogen is duidelijk. Overleven de beste vrienden en zakenpartners dit auto-ongeluk?

Kan Kobe Waldek en zichzelf redden uit een ernstig auto-ongeluk? — © © VRT

4. Is de grote hereniging voor eeuwig en drie dagen?

Oef! Frank is bijgedraaid en geeft Simonne dan toch een nieuwe kans na haar affaire met Dirk. Zij zou vertrekken naar hun dochter Kaat in Finland, maar bedenkt zich alsnog. Ze valt in de armen van haar geliefde baby. Even leek het de finale krak tussen het oerkoppel, maar liefde werkt op mysterieuze manieren. Alleen zal er nu moeten gewerkt worden aan de relatie. Is dit nu voor eeuwig en altijd?

Suske en baby forever? — © © VRT

5. Wordt Lowie een bewust alleenstaande papa?

De nadrukkelijke kinderwens van Lowie zorgde er uiteindelijk voor dat zijn relatie met Viv op de klippen liep. Maar de wens is daarmee nog niet van de baan. Bewust ongehuwd vaderschap, dat is het toekomstplan van Lowie. Zet hij die plannen door in het komende seizoen en wie ziet hij als draagmoeder?

Wordt Lowie een bewust alleenstaande papa? — © © VRT

6. Gaan we Ilias ooit nog gelukkiger zien dan na zijn eerste keer?

Hij had schroom om aan Silke op te biechten dat hij nooit eerder seks heeft gehad. Goede raad van Angèle – “Een eerste keer is nooit memorabel” – zal daar ook niet bij geholpen hebben. Toch trekt hij zijn stoute schoenen aan, en vertelt hij de waarheid aan zijn liefste Silke. Zij heeft hem de meest memorabele ervaring van zijn leven bezorgd en hij werd zo de gelukkigste man van het moment.

Ilias en Silke hebben een - euh - bevredigende nacht achter de rug. — © © VRT

7. Judith voor de rechter?

Slecht nieuws voor spoedarts Judith. De zaak tegen haar rond de dood van Robrecht is weer geopend. Ze kon amper haar tranen bedwingen toen ze het nieuws van Dries te horen kreeg. Zal Judith de strijd aangaan of bergt ze haar job als dokter definitief op?