Eersteklassers in het nieuw: ontdek hier de shirts voor het seizoen 2022-2023

Het nieuwe voetbalseizoen is al in volle voorbereiding. De eerste trainingen zitten er op, de ticketverkoop volop aan de gang. Bij een nieuw seizoen horen ook nieuwe truitjes. Anderlecht, KV Mechelen en Cercle Brugge zijn er al aan uit hoe ze voor de dag gaan komen. De verschillende tenues vindt u hier.

RSC Anderlecht

De recordkampioen kiest voor een volledig paars thuisshirt en een witte tenue voor de uitmatchen.

KV Mechelen

KV Mechelen zal in het eigen stadion niet meer aantreden in een geel shirt met doorlopende rode strepen. De Antwerpenaren kiezen voor rode strepen die vervagen naar de bovenkant van het truitje. Dat zal even wennen worden voor de fans. Op de truitjes voor de uitwedstrijden is het nog even wachten.

Cercle Brugge

Naast een volledig nieuw logo, dat de nodige kritiek te verduren kreeg, heeft Cercle Brugge ook zijn nieuwe truitjes gelanceerd. “Green at heart”, klinkt het. Een klassiek groen shirt, met zwarte strepen in de vorm van een bliksemschicht, voor de wedstrijden in het Jan Breydelstadion. De uittruitjes zijn dan weer wit, met een dunne groene lijn.