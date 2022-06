Verschillende honden en katten vergiftigd met stuk vlees in wijk in Dilsen

De politie Maasland heeft de afgelopen dagen verschillende meldingen gekregen van vergiftigde katten en honden in de buurt van de Saalweg en de Kolderstraat in Dilsen. Wellicht werden ze vergiftigd met een stuk vlees. Wie iets verdachts gezien heeft, wordt gevraagd dat aan de politie te melden.

Een aantal honden en katten uit de buurt werden de laatste dagen plots ziek en begonnen bloed te braken. Een dierenarts stelde vast dat ze vergiftigd waren. In een tuin werd ook een stuk vlees gevonden waarin mogelijks vergif zat.

De politie waarschuwt iedereen in de omgeving die een huisdier heeft om op te letten wat het dier eet als het in de tuin rondloopt of het gaat wandelen. Wie iets verdachts gezien heeft en dit wil melden, kan de politie contacteren via 089/569.211.