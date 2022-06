Biden noemt beslissing om Roe vs. Wade te vernietigen een “tragische vergissing”

De Amerikaanse president Joe Biden heeft de beslissing van het Amerikaanse Hooggerechtshof om “Roe vs. Wade” nietig te verklaren - en dus staten afzonderlijk te laten kiezen over hun abortuswetgeving - “een tragische vergissing” genoemd.

“Vandaag nam het Hooggerechtshof een grondwet weg. Ze hebben die niet beperkt. Ze hebben het weggenomen. Dat werd nog nooit gedaan met een recht dat zo belangrijk is voor zo velen. Maar ze hebben het gedaan. Het is een trieste dag voor ons land”, zei Joe Biden vrijdag.

Volgens hem zorgde Roe vs. Wade ervoor dat “vrouwen de kracht hebben om hun eigen toekomst te bepalen. En het versterkte een fundamenteel recht op privacy. Het recht om te kiezen hoe ieder van ons zijn leven leidt. Nu Roe weg is, moeten we duidelijk zijn: de gezondheid en de levens van vrouwen in dit land zijn in gevaar.”

Biden ging verder door te zeggen dat Roe vs. Wade volgens hem “een juiste beslissing” was. “Het is een zorgvuldige balans tussen het recht van een vrouw om te kiezen in het begin van de zwangerschap en het vermogen van de staat om dat te reguleren later in de zwangerschap. Een beslissing met een brede consensus.”

“Dit is naar mijn mening het resultaat van een extreme ideologie en een tragische vergissing van het Hooggerechtshof”, zei Biden. “De beslissing zal een echte en onmiddellijke impact hebben. Wetten die abortus verbieden zullen vandaag van kracht worden en de gezondheid van miljoenen vrouwen in gevaar brengen”, zei hij. “Ze zijn zo extreem dat vrouwen gestraft kunnen worden voor het beschermen van hun gezondheid. Zo extreem dat vrouwen en meisjes gedwongen worden om het kind van hun verkrachter te dragen. Het verbaast me. Dokters zullen gestraft worden. Beeld je in dat een jonge vrouw een kind moet dragen ten gevolge van incest. Vrouwen gaan het zwaarst getroffen worden. Het hof brengt de VS letterlijk 150 jaar terug in de tijd. Dit is een trieste dag. Maar het betekent niet dat het gevecht voorbij is.”

“Nog niet voorbij”

“De politiek mag zich niet bemoeien in de beslissing die genomen moet worden door een vrouw en haar dokter”, ging de president verder. “Dit is een extreem gevaarlijk pad waarop het hof ons leidt. Dit maakt van de Verenigde Staten een buitenstaander onder de ontwikkelde landen”, zei hij. “Maar deze beslissing mag niet het laatste woord zijn. Wij zullen alles doen wat we kunnen. Dit is nog niet voorbij.”