Luna Vanzeir (19) verlaat OH Leuven. De aanvalster en zus van Rode Duivel Dante, verhuist naar KRC Genk Ladies. Vanzeir wordt gezien als een groot talent in het vrouwenvoetbal. Dante Vanzeir is tot op heden nog altijd spits van Union.

(pjc)