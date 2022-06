‘Lanakenaar’ Pascal Eenkhoorn pakt Nederlandse driekleur op de VAM-berg

Pascal Eenkhoorn is de nieuwe Nederlandse kampioen op de weg. De renner van Jumbo-Visma versloeg op de VAM-berg zijn medevluchter Daan Hoole van Trek-Segafredo. Achter het tweetal sprintte Taco van der Hoorn naar brons. Jumbo-Visma houdt de Nederlandse driekleur dus in eigen rangen, na Timo Roosen vorig jaar.

Geen Mathieu van der Poel aan de start van het Nederlands wegkampioenschap vrijdag in Drenthe, waar de VAM-berg als vanouds beslissend was. Het was een en al Jumbo-Visma dat de klok sloeg. Tom Dumoulin, op het NK tijdrijden nog teleurstellend tweede, reed in de beginfase alles aan flarden met ook Mick van Dijke van de gele brigade. Even later ontstond een grote kopgroep met enkele ronkende namen: Taco van der Hoorn, Oscar Riesebeek, Daan Hoole en uittredend kampioen Timo Roosen.

Verschillende Nederlanders moesten lossen of kwamen aansluiten. Onder meer Pascal Eenkhoorn wist de oversteek te maken. Fabio Jakobsen deed in het peloton het nodige werk om de kopgroep in te lijven, maar tevergeefs. Er ontstond uiteindelijk een ruime groep van dertien renners, met daarbij vijf (!) mannetjes van Jumbo-Visma.

In de voorlaatste ronde probeerde Hoole weg te geraken van de rest, Eenkhoorn gleed mee op de VAM-berg. Het plannetje van de Jumbo’s liep gesmeerd: Eenkhoorn liet Hoole al het werk doen wetende dat zijn ploeggenoten in de tweede groep zaten. In een sprintje met twee op de VAM-berg had Eenkhoorn dan ook het meeste energie in de benen en pakte zo zijn eerste Nederlandse driekleur. De 23-jarige Hoole, derde op het NK tijdrijden, zag zich deze keer getroost met zilver. In de achtergrond snelde rasaanvaller Taco van der Hoorn naar een bronzen plak.

Voor Eenkhoorn is het zijn vijfde zege als wielerprof. Op de erelijst volgt hij zijn ploeggenoot Timo Roosen op. De Nederlandse kampioenentrui blijft dus in de gele rangen van Jumbo-Visma.