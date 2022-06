Onze tv-tips: superhelden, aandoenlijke dieren en een angstaanjagende ruimtevlucht

Captain America: Civil War

VTM 2, za, 20.25u

Steve Rogers geeft leiding aan een nieuw team van Avengers, dat probeert de mensheid te beschermen. Nadat een internationaal incident zorgt voor schade groeit de politieke druk om een systeem op te bouwen waarbij de helden verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor hun daden. De liefhebbers van het Marveluniversum komen weer ruimschoots aan hun trekken. Met meer dan een miljard dollar aan de kassa is dit een van de best scorende films aller tijden. (tove)

Apollo 13

Een, za, 21.25u

Op de heenreis van Apollo 13, de derde Amerikaanse missie voor een maanlanding, ontploft een zuurstoftank waardoor apparaten beschadigd raken. De landing wordt afgeblazen en de NASA zoekt koortsachtig een manier om de astronauten op aarde te krijgen. De bekroonde film van regisseur Ron Howard, gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Naar het boek Lost Moon van Jim Lovell en Jeffrey Kluger. Het was een van de best bezochte en gewaardeerde films van 1995. (tove)

The Secret Life of Pets 2

VTM, za, 20.25u

Onvermijdelijk vervolg op de blockbuster uit 2016 over een aantal dieren die avonturen beleven. O.a. Kevin Hart en Harrison Ford spraken de stemmetjes in. Vermakelijke film voor jong en oud. Het verhaal is eenvoudig, maar leuk gebracht. Voor wie het eerste deel zag: in dit vervolg blijkt dat een familiereisje naar een boerderij het leven van Max overhoop haalt. Ondertussen beleven Max‘ achtergebleven vrienden in New York hun eigen avonturen. (tove)