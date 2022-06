Zwemster Fleur Vermeiren ziet WK-droom uiteenspatten in halve finales van de 50 meter schoolslag

Fleur Vermeiren (20) heeft zich vrijdag niet kunnen plaatsen voor de finale van de 50 meter schoolslag over het WK zwemmen in Boedapest (groot bad).

Vermeiren werd zevende in de eerste halve finale in een tijd van 30.98. Ze bleef daarmee bijna drie tienden van haar prestatie eerder op de dag in de reeksen. Met 30.70 zette ze toen haar persoonlijk record scherper en tekende ze voor de negende tijd van alle deelneemsters.

De Italiaanse Benedetta Pilato (29.83) won de eerste halve finale voor de Litouwse Ruta Meilutyte (29.97). De Zuid-Afrikaanse Lara Van Niekerk (29.99) was de beste in de tweede halve finale.

Florine Gaspard slaagde er eerder op de dag niet in zich te plaatsen voor de halve finales. Met 31.10 klokte ze de zeventiende tijd en was ze eerste reserve. Gaspard, die er zondag ook al in de reeksen van de 100 meter schoolslag uitging, heeft het Belgisch record op de 50 meter schoolslag met 30.56.