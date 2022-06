Goedele Liekens pakt uit met stralende foto, maar die leidt tot ‘bodyshaming’

Op haar Instagramaccount is te zien hoe seksuoloog-politica Goedele Liekens van de zon geniet op vakantie, in badpak. Dat laatste zorgt meteen voor opschudding bij wat volgers, die de tv-persoonlijkheid “te mager” vinden. Liekens werd nog geen jaar geleden kankervrij verklaard, nadat er huidkanker in het derde stadium werd vastgesteld. “Bodyshamen gaat bij volwassenen vaak om het ventileren van negatieve emoties of het tegengaan van verveling”, zegt professor Communicatiewetenschappen Sara Pabian (Universiteit Antwerpen en Tilburg).

‘Soms is happiness de enige filter die je nodig hebt’, post Goedele Liekens dinsdag op haar Instagramaccount. De hashtag #itwasafunweekend, haar guitige glimlach en fruitige outfit wijzen erop dat ze het naar haar zin heeft op vakantie. Maar dat is buiten enkele bodyshamers gerekend. Al snel verschijnen er reacties als ‘zo mager!’, ‘je straalt, maar je bent graatmager … eet een beetje, Goedele’ en ‘anorexia’ tussen de vele complimentjes door.

De seksuoloog-politica heeft lichamelijk nochtans wat te verduren gekregen de afgelopen tijd. In de lente van 2020 werd er huidkanker in het derde stadium geconstateerd, waarover ze een interview gaf in de Gazet Van Antwerpen. Intussen is Liekens gelukkig kankervrij verklaard. Maar zelfs dat houdt haar volgers duidelijk niet tegen om hun mening te laten gelden over haar lichaam.

Minder geremd

Hoe komt het dat bodyshamers het gevoel hebben zomaar online hun mening te mogen verkondigen over andermans lichaam? “Als je online actief bent, voel je je minder geremd”, vertelt Sara Pabian, professor communicatiewetenschappen aan Universiteit Antwerpen en Tilburg. “Je wordt niet rechtstreeks geconfronteerd met het slachtoffer, omdat er een scherm tussen zit.”

Daarnaast zijn er ook nauwelijks negatieve gevolgen verbonden aan het gedrag. “Het houdt weinig risico’s in om te bodyshamen op het internet. Tenzij het bepaalde grenzen overgaat die bij wet zijn vastgelegd, zoals schending van de privacy. Maar voor kwetsende commentaar kan je niet worden aangeklaagd. Daardoor gaan mensen zomaar posten wat ze denken”, zegt Pabian.

Veel mensen die aan bodyshaming doen, zouden hun commentaar in het echte leven voor zichzelf houden, zegt Pabian. “Iedereen kan een reactie posten, wie wil kan dat zelfs anoniem doen door geen echte naam te vermelden op zijn account. Naast die platformgebonden oorzaken gaat het ook vaak om mensen die negatieve gevoelens ventileren door ze op anderen af te reageren”, klinkt het.

Frustratie ventileren

Soms kan dat zijn omdat de dader zelf met zijn uiterlijk worstelt, maar dat hoeft niet per se het geval te zijn. “Het kan ook veroorzaakt worden door een mindere dag op het werk, waardoor de Instagramgebruiker gefrustreerd is en dat op die manier kwijt wil. Maar ook uit verveling zien we het fenomeen vaak terugkeren.”

Bodyshaming is dan ook van alle leeftijden. “Het is een vorm van online agressie die in elke leeftijdscategorie voorkomt, zelfs bij vijfenzestigplussers. Kinderen en jongeren zitten vaak nog in de ontwikkeling, waardoor ze nog niet genoeg empathisch vermogen hebben ontwikkeld en zich niet voldoende inleven in het slachtoffer. Of ze denken dat het ‘cool’ is om zichzelf zo’n identiteit aan te meten”, vertelt Pabian. “Bij volwassenen gaat het dan weer vaker om het ventileren van negatieve emoties en het tegengaan van verveling.”