Sterke Kimmer Coppejans plaatst zich voor halve finales van Challengertoernooi in Oeiras

In de kwartfinales van het Challengertoernooi van Oeiras, in Portugal, was Kimmer Coppejans (ATP 339) een maatje te groot voor de Pool Daniel Michalski (ATP 268). 5-7, 7-6 (7/2) en 6-3 werd het. In de halve finales neemt de 28-jarige Oostendenaar het op tegen de Chileen Nicolas Jarry (ATP 129). Die versloeg de Fransman Kyrian Jacquet (ATP 287) met 6-4 en 6-3. Nog één obstakel en Coppejans staat in de finale van het Portugese tennistoernooi.