Filou Oostende in Champions League, Kangoeroes Mechelen niet

52 clubs uit 29 Europese landen werden geselecteerd voor de Champions League, editie 2022-2023. 18 van hen zijn vandaag landskampioen, zeven zijn vice-kampioen en 10 andere deelnemers bereikten ook de halve finales van hun kampioenschap. Filou Oostende, AEK Athene en de Tsjechische kampioen Nymburk zijn er voor de zevende editie op rij bij, altijd dus. Ze behoren tot de 28 clubs die een rechtstreeks ticket bekwamen op sportieve gronden. 24 andere clubs strijden vanaf 21 september in kwalificatierondes voor de vier resterende tickets. In tegenstelling tot vorige seizoenen is de Belgische vice-kampioen, Kangoeroes Mechelen, daar niet bij. Ze hadden zich naar verluidt geen kandidaat gesteld.

De poulefase van de Basketball Champions League vangt 4 oktober aan met acht poules van vier teams waarvan de eerste per groep zich rechtstreeks plaatst voor de Round of Sixteen. De tweede en derde van elke poule spelen in januari play-ins voor de andere tickets. In tegenstelling tot de zes andere edities aanvaardde de organisatie nu geen deelnemende clubs uit Rusland en Wit-Rusland.