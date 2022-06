PODCAST. Iedereen wil uiteraard meer loon, maar wat is het gevaar? Professor Stijn Baert legt uit

Een nationale staking voor meer loon en dus meer koopkracht legde afgelopen maandag delen van het land plat. De staking werd georganiseerd door de christelijke, liberale en socialistische vakbonden. Veel Belgen krijgen het financieel niet meer gebolwerkt en dat kan zo niet langer volgens de bonden. Daarom eisen zij dat er opnieuw onderhandeld wordt over de loonnormwet. Maar wat is dat precies: die loonnormwet? En wat is er mogelijk?