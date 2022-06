Twee vertrekkers bij Union: Damien Marcq en Matthew Sorinola mogen beschikken

Er werd bij Union een leegloop verwacht, die is er op dit moment nog niet. Union neemt dan maar zelf afscheid van twee (overbodige) spelers. het contract van Damien Marcq wordt niet verlengd, Matthew Sorinola wordt uitgeleend.

Middenvelder Marcq (33) was einde contract maar had nog een optie op één jaar extra, Union heeft beslist om die optie niet te lichten. De Fransman kwam in juli 2021 transfervrij over en kwam dit seizoen in de Pro League 28 keer in actie, maar meer wedstrijden in het shirt van de Brusselaars zullen er voor de Fransman niet bijkomen.

Marcq verscheen tijdens de voorbereiding nog niet op het trainingsveld en gaat op zoek naar een nieuwe club. Ook het contract van Guillaume François loopt eind deze maand af, al lopen er met hem wel nog onderhandelingen over een verlengd verblijf bij de club.

Matthew Sorinola (21) wordt dan weer voor één seizoen bij de Engelse tweedeklasser Swansea gestald, zonder een aankoopoptie. Afgelopen seizoen moest de Britse wingback nog tevreden zijn met een bankzittersstatuut, bij Swansea hoopt hij opnieuw meer minuten te maken