Belgian Cats kunnen laatste poulewedstrijd op WK 3x3 tegen Polen niet winnen, maar stoten wel door naar achtste finales

De Belgian Cats hebben hun laatste poulewedstrijd van het WK 3x3 niet winnend kunnen afsluiten. In Antwerpen was rechtstreekse concurrent voor groepswinst, Polen, net te sterk in een spannend duel. 12-13 werd het. De Cats stoten wel door naar de achtste finales die zaterdag plaatsvinden. Polen is groepswinnaar en plaatst zich rechtstreeks voor de kwartfinales.