‘Knuffelcrimineel’ Willem Holleeder komt nu echt nooit meer vrij: ‘De Neus’ veroordeeld voor zes liquidaties

“Pisbak.” Dat sneerde Willem Holleeder (64) vrijdagochtend in de rechtbank naar de nabestaanden toen ze riepen dat het “een mooie uitspraak was”. De laatste stuiptrekking van de Nederlandse topgangster. Net voordien had de voorzitter levenslang uitgesproken voor zes liquidaties in de onderwereld. ‘De Neus’ valt hiermee definitief van zijn voetstuk, genekt door zijn eigen zus. “Dit is misdaadgeschiedenis, het einde van een tijdperk.”