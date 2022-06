Diest

Of u nu een Airbus ziet overvliegen of het uitgesneden gedicht aan de Molenpoort in Hasselt ziet liggen, de onderdelen ervan zijn aangeleverd door L&D Jet-Techniek uit Diest. Nochtans zag de prof van eigenares Inge Lefevre het niet zitten, een vrouw in de richting burgerlijk ingenieur.