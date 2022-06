De boog werd ontdekt op de plek waar tot voor kort de bekende frituur Annick gevestigd was. — © Serge Minten

Hasselt

Bij afbraakwerken in de Hasseltse stationsbuurt is de inkomboog van de werkplaats van steenkapperij Harzimont-Corsouls opnieuw blootgelegd. Dat gebeurde op de plek waar tot voor kort nog de bekende frituur Annick gevestigd was.