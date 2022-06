In 1999 zong Baz Luhrmann ‘Everybody’s free (to wear sunscreen)’. Een lied vol levenslessen voor al wie afstudeert. Volgende week wordt daar een nieuwe lichting gediplomeerden aan toegevoegd. Maar wat wensen we hen, anno 2022, toe aan de start van hun echte, volwassen leven? Wij vroegen acht BV’s welk advies ze willen meegeven aan de klas van 2022.