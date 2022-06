Zomerfeest in de bib van Lanaken

Op vrijdag 24 juni kon je in de ene hand een zelfgemaakte mocktail drinken en in je andere hand een goed boek lezen. Je kon ook knutselen aan de knusteltafel. Tevens kon je je reispas afhalen voor de vakantie.

Kinderen en jongeren tussen 3 en 18 jaar kunnen in de bibliotheek een reispas afhalen. Op de reispas vind je vier bestemmingen, waar je telkens een boek bij zoekt. Voor elk gelezen boek krijg je een stempel in je reispaspoort.Is je reispas vol? Lever hem in bij de bibliotheek. Wie zijn reispas inlevert, maakt kans op mooie prijzen. Wie meer wil lezen, kan nog twee bonusboeken kiezen en zo extra kans maken op een prijs.Ook als je 18+ bent mag je dit jaar meedoen. Ook hen wordt gevraagd om 4 boeken te lezen deze zomer. De 18-plussers krijgen ook een stempelkaart en maken kans op een leuke prijs.