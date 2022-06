De Russische president Vladimir Poetin houdt grote kuis in zijn leger. Zo schuift hij twee belangrijke generaals aan de kant. Andrej Serdjoekov maakte in het begin van de oorlog al belangrijke strategische fouten, waardoor honderden elitesoldaten sneuvelden. Van Alexander Dvornikov – die in een eerder conflict al de bijnaam ‘de slachter van Syrië’ kreeg – wordt gezegd dat hij een alcoholprobleem heeft.