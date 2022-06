Onderzoek in eindfase: Tongerse biogascentrale spil van mestfraude die leidt tot overbemesting

Het onderzoek dat eind vorig jaar werd opgestart, zit in een eindfase. Het speurwerk van de Federale Gerechtelijke Politie Limburg leidt naar de Tongerse biogascentrale Biopower. Daar werden ingrijpende onregelmatigheden vastgesteld.

Officiële staalnames van vergiste biomassa - digestaat - lijken gemanipuleerd, zowel bij Biopower in Tongeren als bij een zusterbedrijf in Geel. Digestaat is een restproduct dat ontstaat tijdens de vergisting van allerlei afvalproducten - waaronder ook dierlijk mest - voor het opwekken van groene stroom. Dit digestaat is interessant als meststof voor landbouwgewassen. De zwarte vergiste biomassa bevat ook stikstof en fosfor en die zijn bij overbemesting schadelijk voor het milieu. Door met de analyse van staalnames te sjoemelen, konden grotere hoeveelheden digestaat op de akkers worden geloosd dan wettelijk toegestaan.

Naast ecologische inbreuken van overbemesting met gevolgen voor het milieu zou dit gepaard zijn gegaan met financieel gesjoemel. Biopower zou zich hierbij voordeel hebben gedaan, oftewel: rijk hebben gemaakt. Het onderzoek heeft ook aanwijzingen gevonden voor de onwettige afvoer van digestaat naar akkers.

In november vorig jaar zijn de Federale Gerechtelijke Politie Limburg samen met experts van de Mestbank en de milieu-inspectie binnengevallen bij bedrijven in de mestsector in Tongeren, Bocholt, Geel en Beveren. Tijdens die actie werden elf mensen gearresteerd op verdenking van illegale handel in digestaat. Na maanden onderzoek zijn steeds meer bewijzen gevonden voor de mogelijke mestfraude.

In overleg met de Mestbank - die waakt over de mestwetgeving en de bemestingsnormen - wordt een en ander nog verder onderzocht.