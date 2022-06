Autistische jongeman wordt overgeplaatst naar zorginstelling na drie weken isoleercel: “Hemel en aarde bewogen voor deze oplossing”

“We hebben zonet de bevestiging van de onderzoeksrechter gekregen dat Sohaïb eerstdaags zal worden overgeplaatst naar een zorginstelling, waar hij de nodige zorgen zal krijgen”, vertelt Seno Devriendt, advocaat van de familie.

Sinds zaterdag 28 mei zat de 25-jarige Sohaïb opgesloten in de Antwerpse gevangenis na een ‘schietincident’ aan de Blikfabriek in Hoboken. De jongeman lijdt aan een ernstige vorm van autisme. Zijn psychische situatie is zo erg dat hij onmogelijk op cel kon met andere gedetineerden en dan maar in een isoleercel werd gestoken. Bij een incident met het gevangenispersoneel verloor Sohaib zijn vier voorste tanden.

“We beseffen dat de gevangenis niet de juiste omgeving is voor deze man, maar voorlopig hebben we geen andere oplossing voorhanden binnen onze samenleving”, reageerde woordvoerster van het gevangeniswezen Kathleen Van De Vijver eerder deze week. “Gezien zijn statuut als beklaagde is het niet de gevangenisdirecteur die kan beslissen of hij langer in de gevangenis moet verblijven of ergens anders naartoe kan gaan.”

© rr

De familieleden van Sohaïb zijn opgelucht dat er eindelijk een oplossing is gevonden. De afgelopen dagen waren voor hen een mentale rollercoaster. “We hebben nachten niet geslapen en zijn op van de stress, maar we zijn zo gelukkig met het nieuws. We hebben hemel en aarde bewogen voor deze oplossing”, reageert Assia, de zus van Sohaïb. “Het is nu afwachten en hopen dat hij snel geneest.” De familie wil graag iedereen bedanken en het goede nieuws in alle rust verwerken.

Het Antwerpse parket laat weten dat het onderzoek naar de bedreigingen van Sohaib tegen de politie aan de Blikfabriek en tegen het gevangenispersoneel verder loopt. “Sohaib blijft aangehouden en krijgt een elektronische enkelband zodat hij zijn voorarrest kan doorbrengen in een aangepaste zorginstelling”, zegt Kristof Aerts van het Antwerps parket.