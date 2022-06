Petra Kvitova maakt in Eastbourne einde aan indrukwekkende zegereeks van Beatriz Haddad en speelt finale tegen Ostapenko

De Tsjechische Petra Kvitova (WTA 31) heeft een punt gezet achter de indrukwekkende zegereeks van Beatriz Haddad (WTA 29). De Braziliaanse had al dertien wedstrijden op gras niet meer verloren, maar zie die reeks nu stranden in de halve finales van het WTA-toernooi van Eastbourne. Kvitova speelt de finale tegen Jelena Ostapenko.

Met een nederlaag tegen de Tsjechische Petra Kvitova (WTA 31) is er vrijdagnamiddag in de halve finales van het WTA-grastoernooi in het Britse Eastbourne (757.900 dollar) een einde gekomen aan een reeks van dertien zeges op rij op gras voor de Braziliaanse Beatriz Haddad (WTA 29). Tegen de voormalige nummer twee van de wereld en tweevoudige Wimbledon-winnares ging Haddad in twee sets onderuit: 7-6 (7-5) en 6-4.

“Het was een lastige wedstrijd”, moest Kvitova nadien toegeven. “Er kwam maar één kans op een break en die heb ik gegrepen. Zo gaat dat op gras. Mijn service heeft het verschil gemaakt vandaag.”

Kvitova speelt finale tegen Ostapenko

Kvitova staat zaterdag voor de tweede keer in haar carrière in de finale van Eastbourne, elf jaar nadat ze er in drie sets verloor van de Française Marion Bartoli. In die finale staat ze tegenover de Letse titelverdedigster Jelena Ostapenko (WTA 14). Die haalde het vlot in twee sets (twee keer 6-2) van de Italiaanse Camila Giorgi (WTA 26).