Overleden baby in Houthalen: geen uiterlijke tekenen van geweld

Het onderzoek naar het plotse overlijden van een kindje van 1 jaar in Houthalen heeft nog geen helder antwoord opgeleverd. De autopsie wees uit dat er geen uiterlijke tekenen van geweld waren. De doodsoorzaak wordt verder nagetrokken.

Het is nog heel onduidelijk waarom de baby thuis overleed. De oorzaken kunnen op tal van vlakken worden gezocht: medisch of door de warmte bijvoorbeeld. Niets wordt aan het toeval overgelaten. Vandaar dat nog meer analyses zullen gebeuren. Deze onderzoeksprocedure is volledig normaal bij een onverwacht overlijden van een kindje.