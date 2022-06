Tegenstanders van abortus aan het Hooggerechtshof in Amerika. — © AP

Het Amerikaans Hooggerechtshof heeft het historische arrest ‘Roe v. Wade’ ongedaan gemaakt. Dat arrest legde het recht op abortus in de VS vast. Staten zijn opnieuw vrij om hun eigen regels op te leggen over abortus. Conservatieve staten kunnen legale abortus zo praktisch onmogelijk maken.