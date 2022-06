Thierry Neuville klimt na moeilijke start op naar de vijfde plaats in Safari Rally: “Morgen problemen proberen vermijden”

Thierry Neuville (Hyundai) kende vrijdag een erg moeilijke start in de Safari Rally, de zesde WK-manche van het seizoen. Hij begon de dag als tweede, maar door motorproblemen zakte hij al snel weg naar de negende plaats. Met een tweede plaats in de zevende klassementsrit schoof hij op het einde van de dag toch nog op naar de vijfde plaats.

In de namiddag ging het beter. Na de opgave van de Fransman Sébastien Loeb (Ford Puma) en dankzij enkele betere resultaten schoof hij in de namiddag toch opnieuw op. Zijn tweede plaats in de zevende klassementsrit, ondanks een lekke band in de laatste vijf kilometer, deed hem stijgen naar de vijfde plaats in de tussenstand.

Kalle Rovanperä, de Finse WK-leider, staat voorlopig op kop. Hij telt 22,4 seconden voorsprong op de Brit Elfyn Evans (Toyota). De Est Ott Tänak (Hyundai) is derde op 25,3 seconden. Neuville volgt als vijfde op 57,5 seconden achterstand van Rovanperä.

Zaterdag wacht de piloten nog 134,9 kilometers tegen de klok rond het Elmenteitameer.

De Safari Rally in Kenia stond tussen 2002 en 2021 niet op de WK-kalender. Vorig jaar was de zege voor Sébastien Ogier. De Fransman van Toyota is voorlopig zesde.

Thierry Neuville: “Morgen problemen proberen vermijden”

“Het was een heel uitdagende dag”, begon Neuville. “We wisten dat het moeilijk zou worden. We hadden in het begin van de dag wat motorproblemen. In de namiddag ging het beter, ondanks het vele stof en een late lekke band. De omstandigheden veranderen hier constant in Kenia, soms zelfs tijdens de klassementsritten.”

“Ik ben al van bij de shakedown niet helemaal tevreden met de wagen”, legde Neuville uit. “Ik kan op de hobbelige stroken niet zo hard gaan als ik wil. Vorig jaar ging ik bijvoorbeeld harder. Het is moeilijk. We werken eraan en gaan enkele wijzigingen aan de wagen uitvoeren voor morgen. We proberen problemen vermijden. Vandaag had de makkelijkste dag van de rally moeten zijn, maar dat viel tegen. Morgen wordt normaal gezien de zwaarste dag voor de wagen. We gaan slim moeten zijn. We hadden vandaag al onze moeilijkheden, hopelijk blijven we er morgen van gespaard.”