Bahrain-Victorious geeft Dylan Teuns vrije rol om voor etappezeges te gaan in de Tour, kopman Jack Haig mikt op het podium

Jack Haig werd vorig jaar derde in de Vuelta, in de Tour gaat hij voor een top vijf-notering. “Ik wil goed eindigen in het algemeen klassement en als ik aan het eind van de Tour in de top 5 eindig, zou ik al heel tevreden zijn. Voor de ambities van de ploeg gaan we op zoek naar enkele etappekoersen, met de sterke jongens die de kans krijgen om zelf ook op zoek te gaan naar enkele resultaten.” Ook Damiano Caruso, vorig jaar tweede in de Giro, heeft klassementsambities. Geen Mikel Landa dus, hij kiest na de Giro voor de Vuelta dit jaar.

Haig spreekt over een top vijf, ploegleider Gorazd Štangelj wil voor een podiumplek gaan: “Ons doel is om met de ploeg voor het eerst op het podium te staan in de Tour de France, wat we in 2020 met Landa net misliepen. We hebben een heel sterke groep renners geselecteerd voor de Tour die onze kopmannen, Jack en Damiano, kunnen ondersteunen om ons doel te bereiken.”

Mohoric lonkt naar kasseien

Matej Mohoric won vorig jaar twee ritten in de Tour. Hij zal moeten werken voor Haig en Caruso, maar mag ook zijn eigen kans gaan. De kasseienrit moet hem wel liggen. “Mijn doel in de Tour is opnieuw een etappe proberen te winnen. Mijn favoriete etappe wordt etappe 5 met de finish in het Arenbergbos. Ik was de eerste renner die daar aankwam in Parijs Roubaix, dus mijn droom is om daar weer de eerste te zijn in juli. Als het me daar niet lukt, hoop ik elders een ritzege te pakken vanuit een ontsnapping. Mijn ploegmaats zijn er ook klaar voor; samen gaan we proberen om er een nog betere wedstrijd van te maken dan vorig jaar.”

Derde monumentale Tourzege voor Teuns?

Hetzelfde geldt voor onze landgenoot Dylan Teuns. De winnaar van de Waalse Pijl heeft al twee ritten in de Tour op zijn naam staan en krijgt dit jaar een vrije rol. Op naar een derde monumentale Tourzege? In 2019 won hij etappe 6 op de legendarische La Planche des Belles Filles, en deze keer werd die zware helling (stijgingspercentages van boven de 24%) opnieuw opgenomen in het parcours tijdens de zevende etappe. Enkele maanden na die knappe Tourzege vroeg Teuns overigens op diezelfde berg zijn vriendin ten huwelijk. In de Tour van 2021 won hij opnieuw een etappe en opnieuw was het een kanjer: als vluchter won hij de eerste Alpenrit. Op de Col de la Colombière bleef hij een ontketende Tadej Pogacar voor. In de afdaling jaagde de nieuwe geletruidrager nog op de Belg, maar hij kwam er niet meer bij. Met 44 seconden voorsprong op Izagirre, Woods en Pogacar won Teuns zijn tweede Tourrit.

Verder zijn de kersverse Sloveense kampioen tijdrijden Jan Tratnik, Kamil Gradek, Luis Leon Sanchez en Fred Wright geselecteerd voor La Grande Boucle.