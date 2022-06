Sara Gielen bij Ford in Keulen. — © RR

Saarlouis

Opnieuw sluit Ford een Europese fabriek: in 2025 moeten in Saarlouis de deuren dicht. Ook Sara Gielen moet daardoor op zoek naar een nieuwe job. Zij vertrok bij de sluiting van Ford Genk naar Keulen, om later plant manager van Ford Saarlouis te worden.