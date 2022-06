Eerste persconferentie van Vincent Kompany bij het Engelse Burnley: “Ik hoefde niet te vertrekken bij Anderlecht”

Ook op zijn eerste persconferentie als T1 bij Burnley was Vincent Kompany zijn kalme zelve en nam hij uitgebreid de tijd om op de vragen van de media te antwoorden. Onze landgenoot gaf aan dat hij nog bezig is met aan de ploeg te bouwen en dat er nog enkele nieuwe spelers op komst zijn. “Al kan ik nog geen namen noemen en zullen de officiële aankondigingen nog even op zich laten wachten.”

Over de ambities van de club was hij voorzichtig. “Natuurlijk willen we terugkeren naar de Premier League, maar als dat niet gebeurt, is dat geen ramp. Dit is een overgangsperiode en het zal niet makkelijk zijn”, zei de ex-Rode Duivel onder meer.

Tot slot kwam hij ook nog even terug op zijn keuze voor Burnley. “Ik hoefde niet te vertrekken bij Anderlecht. Ik hoefde ook niet per se naar Burnley: ik had ook andere opties. We raakten gewoon aan de praat en langzaamaan raakte ik overtuigd. Ik ben blij dat ik hier een lang contract -voor vier of vijf jaar- heb getekend. Ik ben klaar voor elk scenario en ben niet van plan om van de ene club naar de andere te hoppen. Ik ben klaar om hier zolang te blijven als nodig is.”