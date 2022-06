Van Vincent van Gogh is tot op heden slechts één foto bekend, die genomen is toen hij 18 jaar was. Maar Leon Gulikers uit Partij-Wittem in Nederlands-Limburg denkt een uniek groepsportret te hebben, waarop de wereldberoemde schilder te zien is, samen met diens tijdgenoten Paul Gauguin en Henri de Toulouse de Lautrec.