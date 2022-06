Moeder gaat viraal met video over “gepast lesje voor tienerzoon”: jongen moet zich gaan verontschuldigen bij gepest meisje

Een Britse vrouw is viraal gegaan op TikTok nadat ze een video deelde over het gedrag van haar tienerzoon. De jongen was bijzonder grof tegen een meisje uit zijn klas, waarna zijn moeder besloot hem een gepaste straf op te leggen.

De 32-jarige Samm Jane is een alleenstaande moeder uit Nuneaton, een plaats in het Engelse graafschap Warwickshire. Toen ze een telefoontje kreeg van de leerkrachten van haar 12-jarige zoon, was ze geschokt. Die vertelden de moeder immers dat de jongen zich bijzonder grof gedroeg tegenover een meisje op school. Het ging om zijn ex-vriendinnetje.

Op het moment dat haar zoon nietsvermoedend thuiskwam, beval ze hem zijn gsm te ontgrendelen en las ze de berichtjes die hij verstuurde naar het meisje in kwestie. Jane kon haar ogen niet geloven: niet alleen noemde haar zoon het meisje ‘dik’ en ‘lelijk’, ook schreef hij dat hij hoopte het meisje nooit meer terug te zien. Zelfs wanneer het meisje op een beschaafde manier vraagt om te stoppen met de beledigingen, gaat de jongen op hetzelfde elan verder.

Ouderwetse les

“Ik vond het verachtelijk”, vertelt zijn moeder in een video op sociale media. “Ik trilde van woede na het lezen van deze berichten.” Om hem een lesje te leren, verplichtte ze haar zoon om met een deel van zijn verjaardagsgeld bloemen en chocolade te kopen voor het meisje. Vervolgens trok ze samen met hem naar het huis van zijn klasgenoot. Daar verplichtte Jane haar zoon zich te verontschuldigen. In de nasleep van de kwestie moest de tiener ook een week zijn gsm afgeven.

“Dat maakte hem zo wanhopig dat hij me zelfs geld wou geven om zijn telefoon te krijgen”, aldus de moeder in de video. Het filmpje ging intussen viraal op TikTok, het werd al meer dan een miljoen keer bekeken. “Ik ben een alleenstaande moeder en een jongen opvoeden tot een man is best moeilijk”, klinkt het nog. “Maar één ding heb ik altijd gezegd: je moet vrouwen respecteren. Hij heeft dat niet gedaan.”

De ouders van het gepeste meisje prijzen de aanpak van Samm Jane. Het meisje had haar ouders bovendien niet ingelicht over de pesterijen. “Ook al is hij zelf nog een kind, niets kan rechtvaardigen wat hij tegen haar heeft gezegd.” Ook op sociale media krijgt Jane veel lof voor haar “ouderwetse les”. Zo klinkt het onder meer dat ze trots mag zijn op haar daad. Of ook nog: “Als mijn jongens ooit zoiets zouden doen, ga ik precies hetzelfde doen!”