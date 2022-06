Laureaat Wanatoeprijs 2022 Rahmat Emonds vervolledigt affiche Tongers Stadsmuzikantenfestival

Of ze zaterdagavond een prijs in ontvangst mag nemen tijdens de uitreiking van de Wanatoeprijs is nog niet zeker. Maar Rahmat Emonds (23) haar plannen voor zondag staan wel al vast. Dan staat de jonge zangeres - artiestennaam Amaea - op het Stadsmuzikantenfestival in Tongeren.

“Na een leerrijk traject tijdens een residentie in Ghana durft Rahmat het aan om zichzelf bloot te geven in een improvisatieset die zowel teder als intens is.” Dat had de jury te zeggen over het afstudeerproject waarmee PXL Music-studente Rahmat Emonds dit weekend kans maakt op de Wanatoeprijs 2022, de award die Z33 - Huis voor actuele kunst, architectuur en design en Het Belang van Limburg uitreiken aan de beste kunststudent in Limburg.

LEES OOK. Rahmat Emonds brengt mensen wat dichter bij zichzelf met haar stem en liedjes

Zondag kan u de stem en het oeuvre van de jonge zangeres zelf gaan ontdekken en beoordelen tijdens de dertiende editie van het Stadsmuzikantenfestival in Tongeren. Amaea is een late toevoeging aan de affiche. De uit Borgerhout afkomstige studente vervangt de Brusselse performer Oriana Ikomo, die verstek moet geven voor het gratis festival. Amaea zal vier sets spelen van telkens twintig minuten onder de Linde in het Tongers Begijnhof. Ze vervoegt zes andere bands en singer-songwriters die een (semi-)akoestische set brengen op wandelafstand van elkaar. Kan u ook aan het werk zien en horen: Eva De Roovere, Aarde aan Daan, Isaac Roux, harpist Remy van Kesteren, WHORSES en FULCO.

LEES OOK. Stem voor de Wanatoe Publieksprijs 2022

Stadsmuzikantenfestival, zondag 26 juni van 14.30 tot 17.30 uur, Begijnhof Tongeren, gratis. Alle info: moment.tongeren.be/stadsmuzikantenfestival-5