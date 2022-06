Gretig Westerlo smeert AA Gent zware nederlaag aan, Depoitre en Hjulsager vieren wederoptreden bij Buffalo’s

Verdiende oefenzege voor Westerlo dat na tweemaal een uur voetballen, zowaar vijf keer had gescoord tegen een defensief allesbehalve scherpe Buffalo’s. Bij de bezoekers ontbraken dan wel nog de internationals maar coach Vanhaezebrouck kon met Depoitre en Hjuslager wel twee langdurig geblesseerde jongens opnieuw verwelkomen.

Bij de Buffalo’s verscheen Depoitre namelijk voor het eerst aan de aftrap sinds hij in de opwarming van de bekerfinale geblesseerd uitviel. Verder selecteerde Vanhaezebrouck opnieuw heel wat beloften voor het duel waarbij de spelers tweemaal een uur zouden voetballen. In de eerste helft toonde de thuisploeg zich bijzonder gretig waarbij vooral het spitsenduo Foster-Gouré in positieve zin opviel.

Uiteindelijk was het toch verdediger Seigers die op een vrije trap raak trof (1-0), de lijnrechter signaleerde buitenspel maar de ref keurde het doelpunt alsnog goed. AA Gent probeerde te reageren: Castro-Montes mikte een afstandspoging nipt over en na een mindere controle van Depoitre, besloot Seigers net niet in eigen doel. Cuypers kreeg ook een dot van een kans maar hij besloot nipt over. Westerlo was niet onder de indruk en op slag van rusten verdubbelde Foster met wat geluk de voorsprong van de thuisploeg (2-0).

Elf nieuwe namen

Na rust bracht HVH een totaal nieuw elftal tussen de lijnen waarbij ook Hjulsager voor het eerst in actie kwam na zijn blessure. Gent dat nog geen beroep kon doen op de internationals die nog genieten van verlof, kwam gretig uit de startblokken maar het eerste concrete doelgevaar kwam toch van de thuisploeg: Vaesen pakte uit met een heerlijke omhaal maar trof net niet raak maar even later was de aanvaller toch aan het feest toen hij vallend de bal voorbij De Schrevel in doel kon koppen (3-0).

Gent milderde snel via Fofana die een individuele actie fraai afrondde (3-1) en enkele minuten later dook de jonge Gentse belofte opnieuw op voor Gillekens maar deze keer stond de Westelse goalie pal. Na een korte drinkpauze sloeg de thuisploeg opnieuw toe: Dierckx bediende knap Vaesen die de pas ingevallen Fortin kansloos liet (4-1).

De ingevallen Arthur milderde tot 4-2 maar Vaesen lukte zijn derde goal van de middag en Bernat legde uiteindelijk met wat hulp van Fortin de 6-2 eindstand vast. De jonge Gentse verdedigers betaalden duidelijk leergeld in de Kempen, heel veel leergeld. Vanhaezebrouck telt ongetwijfeld ongeduldig de dagen af tot de terugkeer van certitudes zoals Hanche-Olsen en Ngadeu. Bij Westerlo kan De Roeck bijzonder tevreden zijn van zijn team. Westerlo manifesteerde zich als een stevig geheel met de nodige voetballende kwaliteiten.

Westerlo eerste helft: Bolat, Güctekin, Van Eenoo, Paulet, Foster, De Cuyper, N’Diaye, Seigers, Gouré, Jordanov en Van den Keybus

Westerlo tweede helft: Gillekens, Perdichizzi, Bernat, Vaesen, Seydoux, Mabea (100’ Reynolds), Keita, Vetokele, Neustädter, Chikli en Dierckx (100’ Saka)

AA Gent eerste helft: Roef, Henry, Okumu, Lagae, De Ridder, Van Hauter, Kums, Cuypers, Castro-Montes, Depoitre en Salah

AA Gent tweede helft: De Schrevel (90’ Fortin), Oladoye (104’ Arthur), Godeau, Van den Bergh, Samoise, Agbor, Odjidja, Hjulsager, Munezero, Fofana (104’ Mukuna) en Bruno

Doelpunten:

37’ Seigers 1-056’ Foster 2-073’ Vaesen 3-079’ Fofana 3-198’ Vaesen 4-1106’ Arthur 4-2107’ Vaesen 5-2114’ Bernat 6-2

Gele kaarten: Henry

