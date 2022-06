“Het water komt naar boven uit een buis op een viertal plaatsen in onze achtertuinen. Zelfs met zandzakjes kunnen wij het water niet tegenhouden”, zegt Piet Leus. — © Jozef Croughs

HEERS

In de Horpmaalstraat in Heers zijn een drietal gezinnen opnieuw getroffen door water- en modderoverlast. Vrijdagmorgen rond 2 uur gingen de hemelsluizen open en liepen de woningen weer onder, de tweede keer in drie weken. “Er komt maar geen einde aan de ellende, wij hebben de hele nacht modder moeten ruimen”, zegt Piet Leus.