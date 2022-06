Acht weken lang in één richting door Scholteshofstraat in Helchteren

De Scholteshofstraat in Helchteren zal vanaf maandag 27 juni bijna acht weken lang in één richting gebruikt kunnen worden door gemotoriseerd verkeer.

Inrijden kan je wel via de Grote Baan maar niet meer via de Kazernelaan. Als compensatie kan in diezelfde periode de Bosstraat in twee richtingen gebruikt worden. Vervoersmaatschappij De Lijn voorziet een omleiding naar de Kazernelaan via de Scholteshofstraat. De maatregelen zijn het gevolg van de werken aan het fietspad aan de Grote Baan. (cn)