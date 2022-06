Naschok van aardbeving in Afghanistan maakt nieuwe dodelijke slachtoffers

In Afghanistan was vrijdag een heftige naschok van de aardbeving te voelen, dichtbij het epicentrum van de beving woensdag. Volgens de eerste informatie van Afghaanse autoriteiten zijn zeker vijf mensen omgekomen. Woensdag liep de dodentol op tot zeker 1.100 slachtoffers. Duizenden anderen raakten gewond, zo meldt Tolonews vrijdag.

De beving van vrijdag heeft volgens de Amerikaanse geologische dienst USGS een kracht van 4.3. Woensdag was dat 6.1.

De lokale autoriteiten hadden pas net aangekondigd dat de reddingsactie na de vorige beving ten einde was. Ze verwachten geen mensen meer te vinden, maar de schade is groot. Veel mensen zitten nog zonder voedsel en onderdak door de ramp en zo’n 10.000 huizen zouden zijn ingestort. Volgens Save the Children zijn alleen al 118.000 kinderen geraakt door de aardbeving.

Ook is er een groot tekort aan medische hulpmiddelen. Doordat het een bergachtig gebied is en het hard heeft geregend, zijn veel dorpen moeilijk te bereiken of te contacteren.

Vanuit verschillende landen en internationale organisaties is hulp toegezegd, waaronder het Rode Kruis, Artsen Zonder Grenzen, Unicef en de vluchtelingentak van de Verenigde Naties. De hulp zou onderweg zijn in de vorm van tenten, voedselpakketten en medische hulpmiddelen.